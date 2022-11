Atalanta-Inter, moviola CdS: “Su Zapata è rigorino. Si appoggia lui su De Vrij”

Sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina spazio anche alla moviola di Atalanta-Inter. Sufficiente il voto finale per il direttore di gara: "Partita divisa in due per Chiffi, che riesce a reggere fino a quan d o tutto fila liscio: come la gara sale di tono (vedi gli ultimi venti/venticinque minuti ieri al Gewiss stadium) perde il metro di giudizio sia tecnico (valutazione dei falli non lineare) sia disciplinare. Il rigore è netto in campo, l’avesse rivisto al monitor (ma non era questo il caso) sicuramente avrebbe avuto molti più dubbi".