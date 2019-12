Atalanta-Inter Primavera, le pagelle: Schirò appannato, Oristanio merita più spazio

L’Inter Primavera chiude il 2019 perdendo 2-1 contro la capolista Atalanta. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 5,5 Fa il possibile sul colpo di testa di Piccoli, mandando il pallone sul palo prima del tap in di Colley. Ma sul gol di Traore ha le sue responsabilità.

Kinkoue 6 Soffre la rapidità dei folletti atalantini, se la cava in qualche modo. (dall’83’ Bonfanti sv)

Ntube 5,5 Il liscio sul cross di Brogni che manda in gol Traore pesa tantissimo.

Pirola 6,5 Altra prestazione di livello per il centrale classe 2002: con le buone o con le cattive, dalle sue prti non si passa. Mezzo voto in meno per l’ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima partita.

Persyn 5,5 Fisicamente è di nuovo al top e si vede, ma gli errori di misura sui cross cominciano a diventare troppi.

Gianelli 6 Parte fortissimo, facendosi vedere sia in avanti che in fase difensiva: suo il cross che Fonseca manda sul palo, suo il salvataggio sulla linea che evita il vantaggio dell’Atalanta pochi minuti dopo. Nella ripresa finisce la benzina. (dal 90′ Boscolo Chio sv)

Squizzato 6,5 Dirige bene la manovra della squadra, non sfigura contro un colosso come Guth. (dal 90′ Burgio sv)

Schirò 5,5 Comprensibilmente appannato dopo un inizio di stagione dove è sempre sceso in campo dal primo minuto. Ha bisogno di tirare il fiato, la sosta arriva al momento giusto.

Colombini 6,5 Le inizative migliori arrivano dalla sua parte: spinta costante, cross precisi, ha il merito di guadanarsi il calcio di rigore.

Mulattieri 6 Si muove tanto e bene su tutto il fronte offensivo, dimostrando di essersi calato ormai completamente nel ruolo di attaccante, ma questa volta gli manca lo spunto in zona gol. (dal 70′ Oristanio 6,5 Entra e impensierisce subito Ndiaye. Con le sue qualità meriterebbe più spazio)

Fonseca 6,5 Quando si accende è letale: colpisce un palo dopo pochi minuti, nella ripresa timbra il cartellino su rigore. (dall’83’ Vergani sv)

Madonna 6 Chiedeva risposte dopo la figuraccia rimediata mercoledì in Coppa Italia, e i ragazzi scendono in campo con l’atteggiamento giusto. Nella ripresa poteva osare di più.