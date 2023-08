Atalanta, nuovo sgarbo all’Inter? Sondaggio per Carlos Augusto, porta aperta dal Monza

Dopo aver chiuso per Scamacca , l'Atalanta potrebbe dare fastidio all'Inter anche in un'altra trattativa. Il club bergamasco, infatti, avrebbe messo gli occhi sull'esterno del Monza Carlo Augusto, da tempo nel mirino dell'Inter di Inzaghi.

Si legge su La Gazzetta dello Sport "Non è ancora tramontato il sogno Carlos Augusto, obiettivo già prima di acquistare Bakker. L’Atalanta ha chiesto al Monza che margini ci siano per una trattativa e non ha trovato la porta chiusa, anche perché il previsto affondo dell’Inter è legato all’eventuale cessione di Gosens. Operazione complessa ma - nel caso - molto gradita a Gasperini e non ancora da escludere".