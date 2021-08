Attacco Inter, niente è deciso: “C’è il nome che può arrivare sul gong del mercato”

Nessun gioco è ancora fatto. Al contrario, in viale Liberazione si continua a lavorare tenendo tutti i fronti aperti

Sostituire Romelu Lukaku non è per nulla semplice e l'Inter non ha alcuna intenzione di sbagliare. Ecco perché il club nerazzurro si sta prendendo tutto il tempo per riflettere e decidere al meglio il profilo adeguato per rinforzare l'attacco. E c'è un nome, secondo il Corriere dello Sport, che può diventare molto caldo nelle ultime ore di mercato: "Nessun gioco è ancora fatto. Al contrario, in viale Liberazione si continua a lavorare tenendo tutti i fronti aperti, compreso quello di Insigne, che potrebbe diventare un’occasione last-minute sul gong del mercato. Anche come terza new-entry".