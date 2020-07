Inter vuole strappare Aubameyang all’Arsenal. E Conte può gioire doppio

Fresco di doppietta in semifinale di FA Cup con il Manchester City, Pierre Emerick Aubameyang è uno degli obiettivi dell’Inter per l’attacco del prossimo anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la prospettiva nerazzurra è cambiata rispetto al recente passato. Non più Aubameyang al posto di Lautaro ma Aubameyang insieme alla Lu-La.

Un piano che potrebbe far gioire doppiamente Antonio Conte, che si ritroverebbe un attaccante di livello mondiale senza perdere Lautaro Martinez. Ovviamente, con Aubameyang salterebbe il riscatto di Alexis Sanchez.