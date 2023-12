Ausilio: “L’Inter parte sempre per vincere. Noi non ci nascondiamo: gli altri…”

Da qui a vincere passano tante cose: tante squadre, anche quelle che si nascondono un pochettino di più, hanno tutte lo stesso obiettivo. Non posso immaginare che Juventus, Milan e Napoli a inizio stagione abbiamo l'obiettivo solo di entrare in Champions League. Noi non ci siamo mai nascosti, non abbiamo però interesse o voglia di dichiararlo ogni settimana. Abbiamo l'obiettivo in testa, se non succederà stringeremo la mano a qualcuno e ci prepareremo per la successiva stagione, consapevoli di ripartire per lo stesso obiettivo. L'Inter tutte le stagioni parte per vincere".