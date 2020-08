Messaggero: “Ausilio in lista Roma: lui legatissimo a Zhang. Ma al netto delle smentite…”

Continuano le voci su un possibile futuro di Piero Ausilio lontano dall’Inter a fine stagione. E l’indiscrezione è riportata anche dall’edizione odierna de Il Messaggero, che spiega come la Roma abbia messo gli occhi sull’attuale direttore sportivo nerazzurro e su Cristiano Giuntoli del Napoli: “Entrambi hanno una caratteristica che li accomuna: al netto delle inevitabili smentite, sono scontenti di dove si trovano e guardano con interesse a cosa sta accadendo nella Capitale. Ausilio ha difficoltà di rapporti con Conte (e ultimamente con Marotta). Non il massimo considerando che il rapporto ds-tecnico dovrebbe essere diretto. Il problema è che l’ex ct si relaziona esclusivamente con il dg. Ha un contratto sino al 2022 e quello che lo tiene in sella, nonostante le difficoltà, sono i rapporti diretti con la proprietà cinese (è legatissimo a Zhang).