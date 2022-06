Inter a Londra: Ausilio valuta offerte per Bastoni e De Vrij, ma anche per Dumfries e…Correa

Il ds dell'Inter era in Inghilterra per parlare col Chelsea, ma anche per valutare le reali offerte sui due difensori e non solo

Andrea Della Sala

Il viaggio a Londra di Ausilio, come anticipato da Fcinter1908, non è stato solo per capire costi e fattibilità del ritorno di Lukaku. Il ds nerazzurro ha avuto modo di avere anche altri incontri, anche per capire l'interesse di alcuni club inglesi verso i gioielli nerazzurri.

"Nella City, si sa, hanno sede anche gli importanti club di Manchester e Liverpool. Nell’agenda di Ausilio c’erano appuntamenti per vagliare le offerte anche per alcuni giocatori dell’Inter. Nello specifico, Bastoni e De Vrij entrambi nel mirino dello United, Dumfries (discorso appunto legato a Lukaku) e Correa, sul cui futuro si sta ragionando. L’idea è chiara: capire se possono arrivare offerte più convenienti dalla Premier, se è vero che il club avrà bisogno di cessioni per una cifra cash compresa tra i 60 e gli 80 milioni. Al contempo Ausilio ha visto alcuni importanti procuratori che rappresentano giocatori nel mirino", spiega La Gazzetta dello Sport.