Inter, Ausilio: “Scudetto pazzesco, vinto senza vacanze. Gruppo plasmato da Conte”

Il direttore sportivo nerazzurro ha parlato dopo la vittoria dello scudetto sul canale Twitch del club

Eva A. Provenzano

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato dopo la vittoria dello scudetto sul canale Twitch dell'Inter. Le parole del dirigente nerazzurro: «Non posso raccontare la storia dei 24 anni, non basterebbe una vita intera. Ho rivisto tante cose, la memoria è andata a tanti momenti di gioia, sono stato parte della famiglia Moratti e poi gli anni difficili. Questo scudetto è diverso, speciale. Mi sento protagonista. È arrivato non per caso e attraverso un lungo progetto, dopo anni difficili».

«Voglio precisare che è un gruppo nato l'anno scorso con Conte, attraverso il lavoro. Tornare ad essere protagonisti in EL, arrivare secondi lo avevamo già fatto. Poi è arrivato un giocatore importante come Hakimi, con Vidal e Kolarov in gruppo già fantastico. Si intuiva ci fosse qualcosa di speciale. Me lo sentivo che si poteva vincere quest'anno», ha aggiunto il ds.

Ausilio ha anche aggiunto: «Non penso che questa squadra abbia avuto chissà quali momenti difficili. Ci sono stati momenti di stanchezza ma perché si è giocato continuamente da maggio. Quasi tutti i ragazzi hanno giocato anche con le Nazionali e non si è mai riposato. Già a settembre era lì la nuova stagione. La stanchezza ci può stare, ci siamo attardati in campionato. Ma poi è stata una cavalcata pazzesca. Con l'uscita dalla CL, immeritata, ci siamo rinforzati come gruppo, come mentalità».

«Vittoria da Inter? Non proprio da Inter. Qui è da un mese che vediamo le altre partite sorridendo e ci godiamo tutto. Ed è bellissimo. Mi ricordo scudetto vinti sul finale, Parma, o qualificazione in CL come quella con la Lazio o con l'Empoli. Quelle sono partite da Inter, quest'anno ci siamo divertiti di più, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Finire così, con quattro giornate di anticipo è stato pazzesco», ha concluso.

(Fonte: Twitch Inter)