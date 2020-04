CorSera – Fase 2, ecco gli indici chiave. Autocertificazione resterà: niente amici, aggiunto solo…

Appena la curva epidemica tornerà a salire, Regioni e governo prenderanno provvedimenti di contenimento. È questa la linea decisa a palazzo Chigi e annunciata dal Corriere della Sera.

Ogni venerdì sarà misurato l’indice di contagio R0 in ogni Regione e sarà monitorata la capacità delle strutture sanitarie di accogliere nuovi pazienti. Un criterio che sarà applicato anche nelle settimane successive quando i cittadini – se davvero saranno allentati i divieti – si sposteranno per le vacanze in altri Comuni.

Le mascherine diventeranno obbligatorie per prendere i mezzi pubblici, a bordo degli aerei, sui treni e sui bus: in ogni caso, quando non è possibile mantenere la distanza di un metro.

L’autocertificazione — il foglio di carta con nome, cognome, indirizzo e destinazione dello spostamento — è stato uno dei temi più dibattuti da ministri e scienziati. Alla fine, poche ore prima della conferenza stampa del premier, la linea del rigore ha vinto. L’autocertificazione resta per almeno due settimane. La scelta è motivata dal timore che gli italiani percepiscano l’allentamento delle misure come il ritorno alla vita di prima, uno stato d’animo che potrebbe ripercuotersi drammaticamente sulla curva dei contagi. «È fondamentale», si è battuto il ministro della Salute, Roberto Speranza. In sostanza, però, alle tre motivazioni che consentono gli spostamenti (lavoro, salute, stato di necessità) se ne aggiunge una quarta: incontro con i congiunti. Quindi si potrà andare a casa di genitori e figli, ma non ancora organizzare cene con gli amici.