Inter, Ballardini potrebbe scegliere questa tattica. Rispetto al passato Conte ha due antidoti

L'Inter ha sofferto contro squadre arroccate in difesa, questa potrebbe essere la tattica di Ballardini. Ma Conte ha due antidoti

L'occasione è ghiotta: approfittare del pareggio della Juve e della difficile trasferta del Milan per allungare. L'Inter è attesa da una prova tutt'altro che semplice, a San Siro arriva il Genoa. I nerazzurri e Conte sanno che non sarà facile battere la squadra di Ballardini. I rossoblù sono una delle squadre più in forma del torneo e in più l'Inter va in difficoltà quando affronta avversari che difendono con tanti uomini dietro la linea della palla.