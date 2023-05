Verona-Inter, la probabile formazione: ballottaggio Barella-Mkhitaryan, in porta c’è Handanovic

Anche a Verona, Simone Inzaghi è pronto ad applicare un discreto turnover alla sua Inter. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, cambiamenti potrebbero esserci in ogni zona del campo, rispetto alla squadra che ha affrontato domenica la Lazio:

"Oggi, intanto, tornerà tra i pali anche capitan Handanovic, per rimpinguare il suo bottino di presenze record in nerazzurro: Samir resta il portiere nerazzurro più presente della storia e sogna di chiudere in grande, col più prestigioso dei trofei continentali".