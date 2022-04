Sky – Inter, è sfida a destra. Inzaghi sceglie Darmian e non Dumfries?

Il tecnico dell'Inter ragiona su quale dei due esterni schierare sulla fascia destra nella sfida di domenica a Torino contro la Juve

L'Inter si prepara per la grande sfida di domenica sera contro la Juve. In casa nerazzurra dovrebbe farcela Marcelo Brozovic che sta piano piano rientrando con il resto del gruppo. Qualche dubbio in più per De Vrij. Inzaghi deve ancora scegliere chi schierare sulla fascia destra, non è così scontata la presenza di Dumfries dal 1'.