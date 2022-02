Barbano (CdS): “Napoli-Inter, paura contro carattere. Inzaghi attende una data”

Il focus proposto dal giornalista sul Corriere dello Sport a proposito della sfida del Maradoan

Interessante il punto di vista proposto da Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport di oggi. Il collega ha sottolineato la differenza d'atteggiamento e personalità tra Napoli e Inter nel match del Maradona di ieri pomeriggio. Queste le sue parole: "La partita del Napoli è tutta nell’esitazione di Ounas, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la punizione sulla trequarti avversaria a dieci secondi dal termine. La partita dell’Inter la racconta l’intelligenza di Dzeko in uno dei suoi tanti rientri a centrocampo, dove dimostra che la regia nel calcio è anzitutto una questione di testa. Eccola Napoli-Inter: la paura contro il carattere".

Più nel dettaglio: "La paura del Napoli, che il gol di Insigne scaccia all’inizio e che poi rimonta lentamente come un’onda stordente. Toglie il primato alla fantasia nella mente degli azzurri, e infine, dopo il pareggio, dilaga come un fantasma in mezzo al campo. E il carattere dell’Inter, che non si smarrisce dopo lo svantaggio, e neanche dopo il palo colpito da Zielinski, gestisce con ordine una condizione atletica imperfetta e una vena creativa palesemente inferiore, e pian piano fiacca la fiducia degli avversari fino a sottrargli il dominio del gioco, ribaltare il possesso palla e strappare quel pari che, nelle condizioni date, è l’obiettivo meno rischioso e più utile. Grazie al quale Inzaghi scongiura il sorpasso, conta sul recupero della gara con il Bologna, e attende con fiducia il 6 marzo, quando Napoli e Milan s’incontreranno, ed è probabile che una delle due si arrenderà".