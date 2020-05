Mercato Inter, il Barça non molla Lautaro: ecco l’ultima idea (poco originale) del club

L’emergenza coronavirus cambierà il prossimo mercato. Ci saranno meno soldi da investire, più scambi e creatività. Ed è con gli scambi e la creatività che il Barcellona intende portare in Spagna Lautaro Martinez.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, per abbassare il cash il club blaugrana è disposto a inserire nell’affare due giocatori: Vidal, da sempre pallino di Conte, e uno tra Semedo e Junior Firpo. “L’idea del Barcellona è quella di mettere quanti più giocatori possibili nell’affare e alzare il più possibile la loro valutazione per ridurre il cash da versare nelle casse dell’Inter“, spiega il quotidiano. Un’idea poco originale che l’Inter al momento non sembra interessare. La linea della società nerazzurra è chiara: il Toro è fondamentale per il progetto, senza un’offerta seria non lascerà Milano.

(Mundo Deportivo)