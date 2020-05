Inter o Barça? Lautaro deve scegliere. Due fattori possono influenzare la decisione del Toro

Il Barcellona continua il pressing su Lautaro Martinez, i catalani sono convinti di riuscire a convincere in tempi brevi sia il giocatore che l’Inter e a chiudere l’affare. Sulla decisione avrà un peso molto importante la volontà del giocatore che finora non ha risposto pubblicamente in nessun modo alla avanches dei blaugrana. Nessun segnale da parte del Toro e nemmeno da parte del suo entourage.

PASSATO – “In passato ha sempre deciso basandosi sulle possibilità di evolvere come calciatore, di migliorare il suo status e la sua posizione: i soldi e il “nome” delle squadre non sono mai state il principale motore dei suoi movimenti. Un anno prima che si concretizzasse il trasferimento all’Inter Lautaro rifiutò un’interessante proposta del Real Madrid, che lo voleva parcheggiare al Castilla, perché considerava che sarebbe potuto crescere di più e più in fretta affermandosi in prima squadra con il Racing. E quando ha valutato che il tempo dell’Europa fosse arrivato ha preferito l’Inter all’Atletico Madrid non tanto per ripercorrere le orme di Milito, ma perché convinto che in nerazzurro avrebbe avuto più minuti e più occasioni per giocare e mettersi in mostra. Insomma, ha saputo aspettare e ha sempre deciso con ambizione e razionalità: difficile dire se sia una buona notizia per l’Inter, dipende da quanto si sente pronto a sbaragliare la maggiore concorrenza che troverebbe al Barcellona”, spiega Gazzetta.it.