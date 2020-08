CorSport – Barcellona, contatti per Barella: pressing sull’entourage ma arriva il veto di Conte

“Lo scambio di amorosi sms è rimasto sotto traccia fino a qualche giorno fa. Il “fracasso” per la “derrota infernal” di Lisbona, registrato nei dintorni di Barcellona, ha finito con l’incenerire i piani tecnici rimasti nel cassetto di Abidal e fatto scoprire l’ultima missione impossibile del vecchio Barça”.

Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla notizia dei contatti allacciati dal Barcellona, nei giorni scorsi, con l’agente di Nicolò Barella. “Riferito all’interessato, la notizia è stata accolta con malcelata soddisfazione. Nelle ore che hanno preceduto Lisbona, il Barça ha esercitato l’inevitabile suggestione specie in chi, lavorando ai fianchi Barella, ripeteva il motivetto che piace tanto: “sai che godimento giocare al fianco di Leo Messi!”. Per tacere poi delle cifre riferite al nuovo contratto sventolate sotto il naso al fine di sollecitare anche l’appetito dell’entourage del calciatore sardo”, aggiunge il CorSport.

COME LAUTARO

Il quotidiano evidenzia come la strategia del Barcellona sia stata simile a quella attuata con Lautaro: prima si è sondato il terreno con il giocatore e il suo entourage, prima di ritirarsi facendo i conti con il proprio bilancio. “Nel caso di Barella non sono andati a sondare il terreno con Marotta e Ausilio avendo consapevolezza di una solida realtà: e cioè il parere contrario di Antonio Conte, allenatore con diritto di veto sulle cessioni, all’operazione”, il commento del CorSport che rimanda ogni possibile sviluppo della vicenda dopo le eventuali scelte di Bartomeu. Il presidente, infatti, dovrà indicare nuovo allenatore e nuovo responsabile dell’area tecnica.