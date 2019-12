Barcellona, ennesimo infortunio a centrocampo: si complicano i tempi per Vidal?

Prima la cessione del giovane Alena al Betis Sivglia, ora lo stop di Arthur. Il Barcellona accusa problemi numerici a centrocampo e la cessione immediata di Arturo Vidal potrebbe non essere così in discesa per l’Inter. Il centrocampista brasiliano, infatti, dovrà stare fuori per le prossime tre settimane, come annunciato direttamente dal club blaugrana.

Ernesto Valverde, quindi, potrebbe nuovamente mettersi di traverso e, nella migliore delle ipotesi, ritardare la cessione di Vidal, con l’Inter che spera di avere il giocatore già per la partita contro l’Atalanta di metà mese.