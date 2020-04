Inter, il Barcellona spara alto per Arthur: servono 60 milioni, no a qualsiasi scambio

Il Barcellona non ha alcun intenzione di privarsi di Arthur: il centrocampista brasiliano, indicato dall’Inter come unica contropartita accettabile all’interno dell’operazione Lautaro, è finito nel mirino di numerosi club inglesi e italiani, come Tottenham e Juventus, ma i catalani lo ritengono incedibile. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana ascolteranno solamente offerte superiori ai 60 milioni di euro, e non prenderanno in cosiderazione nessuna ipotesi di scambio.