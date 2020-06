Il Barcellona avrebbe trovato i soldi per Lautaro ma dice no ad un’offerta stratosferica

Il Barcellona avrebbe trovato i 111 milioni di euro per soddisfare le richieste dell’Inter e acquistare Lautaro Martinez. Lieto fine dietro l’angolo per la rincorsa del club blaugrana al Toro? Non proprio.

L’offerta incredibile, secondo il quotidiano catalano Sport, sarebbe arrivata dal Manchester United, pronto a pagare ben 100 milioni di euro per strappare al Barcellona il gioiello Ansu Fati. L’offerta, essendo particolarmente alta, è stata girata dal comparto sportivo alla giunta direttiva, che però l’avrebbe rispedita al mittente. Ma lo United non si sarebbe arreso e si sarebbe detto pronto ad alzare la prima proposta.

Ansu Fati, rivela Sport, è particolarmente preoccupato all’idea che il Barcellona acquisti un’altra punta del livello di Lautaro Martinez. Vorrebbe più spazio e la ricerca di un nuovo attaccante preoccupa l’entourage del giocatore. E su questo fa affidamento lo United, che potrebbe proporre ad Ansu Fati una maglia da titolare oltre ad un ingaggio triplicato.

Ma il Barcellona, per ora, tiene duro: Ansu Fati può andare via solo attraverso la clausola da 170 milioni di euro. Ma, assicura Sport, “la vicenda non è finita qui”.