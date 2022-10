Inter, Barella ha aggiunto un altro profilo. Qualcosa è mancato nella sua partita

Dopo un inizio di stagione complicato, l'Inter sembra aver ritrovato la strada giusta. Contro la Salernitana è arrivata la seconda vittoria consecutiva in campionato e ha ritrovato alcuni elementi chiave, come Nicolò Barella . "Il sardo potrebbe aver svoltato, aggiungendo al suo profilo anche quello di centrocampista goleador . Questione di freddezza . Quella che ha dimostrato ieri, addomesticando l’assist di Calhanoglu, dribblando Pirola e infilzando Sepe. A Barcellona il repertorio era stato più o meno lo stesso", sottolinea il Corriere dello Sport. "Peraltro, Barella continua ad essere un eccellente assist-man".

E’ stato suo l’appoggio a Lautaro per il primo gol. E sempre lui ha messo Dzeko davanti a Sepe, solo che il bosniaco si è addormentato. Ad ogni modo, da interista, ovvero dal 2019/20, sono saliti a 27 i suoi passaggi vincenti: meno solo di Milinkovic-Savic, Berardi e Calhanoglu, tutti a quota 31. C’è anche qualcosa che è mancato nella partita di Barella: le lamentele nei confronti dei compagni. In realtà, è così da quattro partite, vale a dire dalla gara di andata con il Barcellona. Chissà che proprio alla vigilia di quella sfida non sia andato in scena il confronto interno tra giocatori".