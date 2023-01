Inzaghi respira: Barella e Calhanoglu pronti per la Supercoppa. Verona in dubbio

I due centrocampisti non hanno riportato lesioni e presto torneranno in gruppo. Non è a rischio il derby con il Milan del 18 gennaio

Andrea Della Sala

L'Inter passa il turno in Coppa Italia e Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo anche per l'esito degli esami strumentali di Barella e Calhanoglu. I due centrocampisti ci saranno per la Supercoppa con il Milan.

"Gli esami strumentali effettuati ieri da Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno escluso lesioni, facendo lievitare così le possibilità di vederli in campo entrambi per il derby di Supercoppa di mercoledì prossimo a Riad. Una sorpresa in positivo, visto che soprattutto le condizioni del regista turco preoccupavano parecchio Simone Inzaghi e il suo staff, tanto che lunedì sera c’era scetticismo sul recupero veloce dopo il risentimento muscolare accusato da Hakan nell’ultima sfida di campionato. Pericolo scampato, dunque: Inzaghi tira un sospiro di sollievo e spera di poter recuperare per il Milan anche Brozovic per la panchina", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Barella e Calhanoglu nei prossimi due o tre giorni lavoreranno a parte, poi proveranno a rientrare in gruppo: la loro presenza per la sfida di sabato sera contro il Verona resta in dubbio, ma è chiaro che l’orizzonte più importante adesso è orientato verso il derby in Arabia Saudita, dove ci sarà in palio il primo trofeo della stagione. Battere il Milan avrebbe un doppio enorme valore, tecnico ed emotivo: perché l’Inter che aveva ritrovato entusiasmo e ambizioni da titolo dopo la vittoria con il Napoli, a Monza potrebbe aver buttato le restanti speranze di scudetto", aggiunge il quotidiano.