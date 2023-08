Barella indosserà la fascia da capitano per la prima volta oggi contro il Salisburgo, per via dell'indisponibilità di Lautaro

Dopo l'addio di Handanovic, la fascia di capitano è passata sul braccio di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, però, oggi non è a disposizione di Inzaghi per l'amichevole dei nerazzurri contro il Salisburgo per via di un sovraccarico di lavoro che tuttavia non gli impedirà di esserci alla prima di campionato contro il Monza.