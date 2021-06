Eriksen, applausi per Kjaer. Barella: “Oltre i colori. Complimenti Simon”

Applausi a scena aperta. Simon Kjaer si è guadagnato un tributo trasversale per il suo comportamento dopo il malore di Eriksen

Applausi, virtuali e non, a scena aperta. Simon Kjaer si è guadagnato un tributo trasversale per il suo comportamento subito dopo il malore di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Il difensore del Milan, amico del centrocampista dell'Inter e avversario di tanti derby, si è precipitato in soccorso del compagno di nazionale, tenendolo in posizione laterale ed evitando che la lingua ostruisse le vie respiratorie. Poi, quando la moglie del calciatore si è presentata in campo in lacrime, è stato il primo a consolare la donna. Un uomo vero, che ha ricevuto i complimenti social di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e compagno in nerazzurro di Eriksen: "Oltre i colori. Complimenti Simon".