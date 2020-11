Barella: “Italia grandissimo gruppo. Conte è stato fondamentale per la mia crescita”

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell’Italia contro la Bosnia che lo ha visto tra i protagonisti:

“Mi metto a disposizione della squadra. Abbiamo creato un grandissimo gruppo, da centrocampo passa tanto. Gli altri pensano al gioco, io penso agli inserimenti e ad aiutare in fase difensiva. Conte importantissimo nella mia crescita, è stato fondamentale per i tempi di gioco, a essere più ordinato, non posso che ringraziarlo. Così come Mancini che mi ha sempre dato fiducia, ancora prima che andassi all’Inter, non posso fare altro che ringraziarli”.