Inter, Barella: “Vogliamo provare a vincere la coppa. Derby stimolo? L’importante è…”

“E’ una competizione importante, c’è una coppa in palio e vogliamo arrivare fino in fondo: vogliamo provare a vincerla, è una cosa importante. La Fiorentina è forte, sta ritrovando la forma: giocare qui è sempre difficile, cercheremo di portare a casa. Possibile derby? E’ uno stimolo, ma quello più importante è vincere oggi, non guardiamo a quello che c’è dopo: oggi è importante per il nostro cammino e cercheremo di fare bene”. Così Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Inter TV prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.