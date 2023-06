Barella: “La finale un sogno, stiamo riportando l’Inter dove merita di stare”

Il centrocampista nerazzurro non vede l'ora di scendere in campo a Istanbul: "Cercheremo di scrivere un'altra storia"

Nicolò Barella, ai microfoni di Sport Mediaset nel corso dell'Inter Media Day, ha parlato dell'imminente finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul: "Essere arrivati in finale è un sogno che si è realizzato, ora bisogna portare quel sogno a un livello superiore e cercare di vincere la coppa. Sicuramente vuol dire tanto per me. Questa società mi ha accolto alla grande, tutti i compagni, tutte le persone che erano qua da quando sono arrivato. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo, ora dobbiamo godercela.