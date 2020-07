Non era dato nella formazione di Conte e si parlava di affaticamento. Nicolò Barella però, scrive l’Inter sul suo profilo Twitter, non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare. Nella giornata di domani sosterrà degli esami clinici e strumentali. Dopo Vecino, Brozovic (rientrato oggi da titolare) e Sensi, altri problemi per il centrocampo nerazzurro.