Inter, è Barella il faro senza Brozovic. Ma Inzaghi gli ha fatto presente una cosa

"Barella non è mai stato un tipo semplice: personalità infinita, come la sua voglia di vincere. Nico non ci sta a perdere neanche in partitella, dicono i compagni. Ed è per questo che in campo ora sembra un leone in gabbia, un predatore alla ricerca disperata di cibo. Solo che a volte i suoi rimproveri ai compagni non aiutano la squadra, già di suo in difficoltà. Inzaghi glielo ha fatto presente, anche in malo modo: dopo la tensione post Milan, è finito in panchina al debutto di Champions col Bayern, e lì è rimasto per 90’. Ma oggi è impensabile una ripartenza senza la carica e la tecnica di Barella, diventato vitale per questa Inter non solo per l’intensità senza palla, ma anche per la qualità nell’impostazione. Undici assist nello scorso campionato, già tre in questo, oltre a due gol. La perla su punizione a Udine ha mostrato un altro lato di qualità e senza Brozo ora è lui il faro della mediana. Ma basta urlare, se non per gioire. Differenza minima, ma che può cambiare la storia. Per l’Inter e per Inzaghi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.