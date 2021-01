Sky – Barella, da promessa a certezza Inter: i suoi miglioramenti in numeri. Boom sugli assist

Nicolò Barella si è preso l’Inter. L’ho ha fatto migliorando nel giro di una stagione. Facendo leva su motivazioni importanti. Perché se Conte lo aveva preso a simbolo (con Sensi) di una squadra non matura per stare in Champions nella scorsa stagione e dopo la partita col Dortmund, adesso ne ha fatto il suo punto di riferimento. Il giocatore nerazzurro ha dimostrato che si possono fare dei progressi, anche in breve tempo e giorno dopo giorno è migliorato sugli inserimenti, sugli assist e pure sui gol. I numeri dicono che il centrocampista è tra i più impiegati dell’allenatore nerazzurro. Skysport parla di un calciatore che da promessa è diventato certezza e ha fatto una crescita esponenziale. E i suoi miglioramenti sono palesi quando si mettono a confronto la sua prima stagione in maglia nerazzurra e quella in corso nello stesso periodo di riferimento.

Una stagione fa aveva collezionato 19 presenze, 14 da titolare, quest’anno 25, 21 da titolare. Tre gli assist per i suoi compagni e sette quelli fatti finora in questa stagione (l’ultimo ieri per Vidal nella gara contro la Juve, poi Bastoni ne ha fatto uno per lui). L’apporto in zona gol per il momento è lo stesso: due gol segnati. Ma questo dato può ancora migliorare perché Conte ha lavorato con lui sugli inserimenti in area. Quando hanno fatto notare a Mancini che è sembrato meno brillante in alcune partite, pure il CT lo ha sottolineato: “Povero, ma sta giocando sempre da inizio stagione”. Nicolò è un punto di riferimento pure per la sua Nazionale e sa che c’è ancora tanto da correre.

