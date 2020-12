Fastidio al polpaccio per Barella ma la situazione non preoccupa. GdS: “È verosimile che…”

La vittoria contro il Gladbach ha permesso all’Inter di ritornare in piena corsa per gli ottavi di finale di Champions League ma i nerazzurri, ieri, sono tornati al lavoro per preparare la sfida contro il Bologna. Tra gli undici titolari non dovrebbe esserci Nicolò Barella, uscito malconcio dalla sfida contro i tedeschi con un fastidio al polpaccio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione non è preoccupante: “Ieri defaticante per tutti, si aspetta che l’allenamento di oggi scongiuri il peggio. Ma dopo 14 partite giocate su 14, 12 dall’inizio, è verosimile che domenica non parta comunque titolare, approfittando del rientro di Vidal, per averlo fresco in Champions. Un lusso”, scrive il quotidiano che evidenzia come Barella, in questo periodo, non abbia mai riposato, causa infortuni e Covid dei compagni di reparto.