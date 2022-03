Inter, Barella: “Periodo difficile, oggi vittoria cruciale. Ora proviamo l’impresa a Liverpool”

Fra i migliori in campo come ai bei tempi, dopo un periodo difficile. Nel 5-0 dell'Inter contro la Salernitana, spicca il ritorno di Barella

"Era un periodo un po' così per me, le gambe e non solo non giravano. Speriamo di essere usciti da un momento difficile, soprattutto per la squadra. Non devo dare risposte alle critiche, che ci stanno. Per me l'importante è dare una mano alla squadra, quando non ci riesco mi innervosisco. Sono contento per Lauti e Dzeko, ci serviva fare qualche gol in più. Bene per il nostro cammino, che si stava complicando. Scudetto? Ci sono squadre molto forti, noi abbiamo lasciato dei punti per strada ma ci sta che ogni tanto tu non sia lucido. Ma abbiamo tutto nelle nostre mani, cerchiamo di far bene nelle prossime partite, come stavamo facendo precedentemente. Juventus? E' un campionato molto aperto, la Juve è una grande squadra. C'è distacco, ma noi dobbiamo vincere, altrimenti si avvicinano. Dobbiamo pensare a noi e riprendere a vincere e fare gol come all'inizio, magari più liberi di testa. Vincere oggi ci serviva, inutile nascondersi. Speriamo ci abbia dato lo slancio per Liverpool, per provare a fare l'impresa. Peccato che non ci sarò, anche se Vidal all'andata è stato il migliore in campo. Questa vittoria ci dà fiducia. Ad Anfield è una partita talmente bella che non puoi avere paura. Si dice che l'Inter è pazza, tutto può succedere".