CdS – Squalifica Barella: l’Inter non farà ricorso, multa per il giocatore

Nicolò Barella è stato squalificato per due giornate in seguito al cartellino rosso contro il Real Madrid. L'Inter non farà appello

Matteo Pifferi

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: Nicolò Barella, espulso contro il Real Madrid per il gesto di reazione nei confronti di Militao, salterà i due match contro il Liverpool. "Una giornata di squalifica era sicura dopo il cartellino rosso, ma ieri l'Inter ha avuto la notizia che temeva ovvero che il gesto di reazione di Nicolò Barella al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dopo un'entrata dura di Militao costerà al centrocampista sardo due turni di stop", commenta il Corriere dello Sport che sottolinea come l'Inter, che non farà ricorso, punirà il giocatore con una multa.