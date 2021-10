Inter-Barella, ecco quando arriverà la firma sul rinnovo. E c’è una promessa

Il centrocampista sarà il simbolo del club nerazzurro del presente e del futuro: già poste le basi del progetto

Ormai non ci sono più dubbi: Nicolò Barella sarà il volto dell'Inter del presente e del futuro. La dirigenza nerazzurra vuole blindare il centrocampista classe '97 e farlo diventare il simbolo del club, e l'ex Cagliari non ha alcuna intenzione di lasciare la sua squadra del cuore. Una volontà comune che culminerà con la firma sul rinnovo del contratto, per il quale sono già state poste da tempo le basi .

Per la fumata bianca non bisognerà attendere a lungo: La Gazzetta dello Sport svela quella che potrebbe essere la data dell'annuncio. E spunta anche una promessa: "Già a Kiev a fine settembre, prima di Shakhtar-Inter, c’era stato un incontro preliminare: Ausilio aveva visto a quattr’occhi l’agente di Nicolò, Alessandro Beltrami, e iniziato a tessere la trama. Secondo programma, la firma dovrebbe arrivare già quest’anno, ben prima del 30 giugno, per far partire subito il nuovo quinquennale. La promessa della fascia dal 2022-23 è servita a guarnire ancora di più la torta: l’Inter vede in Barella un capitano dalla faccia pulita, un leader che, come Zanetti, tira sempre la carretta. Novantasei presenze in due stagioni e spiccioli sono un esempio di fedeltà alla causa. E meritano almeno una fascia più una firma: sembrano due cose distinte, ma in fondo sono la stessa".