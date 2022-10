Barella: “Stiamo ritrovando quello che ci era mancato. Quasi fatta? Non si sa mai”

Nicolò Barella, ai microfoni di Prime Video, ha analizzato a caldo il pareggio per 3-3 ottenuto dall'Inter sul campo del Barcellona: "Volevamo tanto una vittoria, è arrivato un pareggio ma siamo contentissimi, questo è lo spirito che dobbiamo metterte in campo in ogni partita. Stiamo ritrovando quello che per un po' ci era mancato. Il calcio, come la vita, è fatto di periodi. Purtroppo prima non ci andava bene niente, noi ci siamo fatti un po' trasportare da questo. La risalita è stata difficile, speriamo che questo sia il momento giusto. Quasi fatta? Non si sa mai, è un girone difficile. Noi ce la metteremo tutta e vediamo poi che succederà".