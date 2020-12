Sky – Inter, per ora nessun allarme ma Barella salterà il Bologna: si va verso questo centrocampo

Nemmeno il tempo di festeggiare la grande vittoria al Borussia Park contro il Gladbach, che ha rimesso Conte e i suoi nuovamente in corsa per la qualificazione, che l’Inter è tornata già al lavoro per preparare la partita di sabato sera a San Siro contro il Bologna di Mihajlovic.

Da verificare, secondo Sky Sport, sono soprattutto le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, infatti, è uscito malconcio dalla sfiancante sfida contro la squadra tedesca, arrivata al culmine di un periodo molto stancante per l’ex Cagliari che, tra infortuni e positività al Covid dei compagni di reparto, ha fatto gli straordinari in questo inizio di stagione.

Probabile, dunque, che contro i rossoblù Barella rifiati e lasci il posto ad Arturo Vidal, più riposato data la squalifica scontata in Champions League. Dovrebbe essere lui ad affiancare Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo sabato sera. Nessun allarme in casa Inter, le condizioni di Barella non destano preoccupazione. Ma un po’ di riposo potrebbe comunque servire per ripresentarsi alla grande per la notte decisiva contro lo Shakhtar Donetsk.

(Fonte: Sky Sport)