Barella al centro dell’Inter. Non solo la fascia: “Spunta anche un’altra promessa”

Il centrocampista nerazzurro è ormai un top mondiale: e l'Inter ha un piano chiarissimo per lui

Il gol di ieri ha solo confermato quello che già sapevamo: Nicolò Barella è uno dei migliori centrocampisti non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. E, secondo Calciomercato.com, l'Inter ha un piano chiarissimo nei confronti del suo numero 23: "Ad oggi, l'ex gioiello del Cagliari ha un contratto con l'Inter sino al 2024, da 2,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus). Cifre che rischiano di non corrispondere più allo status tecnico dello stesso Barella, sempre più leader e faro del centrocampo nerazzurro e di quello della Nazionale di Roberto Mancini.