Barella, una o due giornate di squalifica? Ecco quando deciderà la Uefa. I precedenti…

Il centrocampista rischia di saltare gli ottavi, ecco quando arriverà la decisione della Uefa

È dispiaciuto Nicolò Barella . Subito dopo il triplice fischio di Brych, il centrocampista nello spogliatoio ha chiesto scusa a Inzaghi e i compagni per averli lasciati in dieci. Il regolamento interno non fa sconti: il centrocampista sarà multato dalla società dopo il rosso per lo scontro con Militao.

"La sentenza non sarà immediata. La Uefa deciderà il 25 gennaio, in Europa funziona così, dunque quasi a ridosso degli ottavi di metà febbraio. L’Inter teme le due giornate, ci sono precedenti non incoraggianti in questo senso. Ed è chiaro che il doppio stop sarebbe una mazzata per Inzaghi, perché toglierebbe all’Inter un punto fermo sia per l’andata sia per il ritorno: se già il sorteggio si preannuncia complicato, arrivarci senza Barella trasformerà la montagna in un Everest", si legge sulla Gazzetta dello Sport.