GdS – Da Barone offese a dirigenti Inter: “Mafiosi”. La reazione di Zhang

"I veleni di Fiorentina-Inter non sono finiti al triplice fischio di Valeri. Anzi, da lì in poi è iniziata una nuova partita, decisamente meno spettacolare rispetto a quella vista in campo. Un match caratterizzato dalle offese che Joe Barone e altri “vip” avrebbero rivolto ai dirigenti nerazzurri («Mafiosi» la parola sentita più volte e distintamente da Zhang, Marotta e Ausilio mentre abbandonavano la tribuna autorità), dal comunicato ufficiale della Viola nel quale si chiedono le scuse interiste, dal club di viale della Liberazione che non intende scusarsi e dalla Digos del capoluogo toscano al lavoro per individuare gli aggressori del tifoso nerazzurro colpito da un pugno in Maratona, mentre attorno urlavano «buttalo di sotto»".