Bartomeu: “Non solo Messi, anche questi 6 sono incedibili”. Fuori nomi clamorosi

Già l’aveva detto dopo il tracollo contro il Bayern. “Ci sono giocatori leggendari che devono andare via ma con tutti gli onori”. Oggi, in conferenza stampa, Josep Bartomeu fa i nomi degli intoccabili del Barcellona.

E lascia fuori nomi pesantissimi.

“Non c’è solo Messi. Sarebbe riduttivo parlare di solo Messi come incedibile. Ci sono altri incedibili come Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembele, Griezmann. Sono giocatori su cui facciamo grande affidamento e che sono venuti per stare molti anni al Barcellona”, ha sentenziato il presidente blaugrana.

Fuori, quindi, colonne come Busquets, Pique, Suarez, Jordi Alba, Vidal, Rakitic, Umtiti e Sergi Roberto.