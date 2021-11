Barzaghi: “Inter costretta a smentire, ma su PIF ho tante conferme. E so che Marotta…”

Nella giornata di ieri, Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma tra il PIF e l'Inter

Nella giornata di ieri, Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma tra il PIF (fondo sovrano saudita) e l'Inter . Una notizia che fa ovviamente discutere in seno ai tifosi nerazzurri, tra chi sogna e chi, invece, non crede che il passaggio di consegne con Suning possa effettivamente avvenire. Barzaghi, però, sul suo canale YouTube torna ad affrontare la questione, aggiungendo ulteriori dettagli:

"Un po' di chiarimenti sulla questione PIF. Io dico ciò che mi risulta. Da tempo dico che si sta muovendo qualcosa. Marotta sta lavorando sottotraccia a qualcosa di importante. I sauditi si erano concentrati sul Newcastle ma, come vi ho detto, sono delusi dall'impossibilità di portare sponsor sauditi in Premier e dalla difficoltà di portare allenatori (vedi Conte) e giocatori top in una squadra di così secondo piano".

Barzaghi aggiunge poi: "Complice la partenza ufficiale del progetto stadio, poi, sono stati ripresi i contatti e ciò ci è stato confermato da fonti vicine a PIF. C'è la volontà di trovare la quadra con Suning, che però non vuole mollare. Non c'è nulla di fatto e non c'è PIF dietro i rinnovi. Dall'Inter continuano ad arrivare smentite e non potrebbe essere altrimenti. Verifichiamo tutto quanto viene detto".