Barzaghi: “Le inesattezze nella ricostruzione di Lukaku denotano soprattutto una cosa”

“Molta confusione e diverse inesattezze nella ricostruzione di Lukaku che denotano soprattutto una grande preoccupazione per la situazione attuale e per la ripresa del calcio”. Con queste parole Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha commentato le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, che in una diretta su Instagram aveva parlato di diversi casi influenzali nel club ma riconducibili a periodi diversi. La serie A vorrebbe terminare il campionato ma i dubbi, degli addetti ai lavori e dei giocatori, sono ancora tanti.