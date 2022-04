Barzaghi: “Inter, accordo con Bremer. Scamacca? Marotta offre uno di questi 4”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Continuano le conferme su Bremer, c'è già un accordo col calciatore e va trovato quello con il Torino: Dimarco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per abbassare i 25 milioni chiesti da Cairo. Per Scamacca c'è un derby col Milan, ma c'è anche un club inglese molto importante che avrebbe fatto un'offerta tutta cash che l'Inter non può pareggiare: Marotta mette sul piatto una contropartita che può essere Pinamonti, Satriano, Agoumé o Pirola. Bisogna capire se c'è la possibilità di trattare in questa direzione".