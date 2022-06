Barzaghi: “Vice Brozovic, tre nomi. E l’Inter ha raffreddato molto 2 colpi”

Il punto sul centrocampo: "Asllani per l'Inter è il preferito e con l'Empoli si parla di Esposito o Radu come contropartita"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter soffermandosi sul futuro vice di Marcelo Brozovic: "Ci sono tanti nomi nuovi: Schouten, valutato 15 dal Bologna. Si può tentare di inserire un giovane come parziale contropartita. Loftus-Cheek, nome fisico ed esotico: come per Lukaku serve l'apertura del Chelsea al prestito. Asllani, ma occhio al Newcastle che sta andando forte: ma per l'Inter è il preferito e con l'Empoli si parla di Esposito o Radu come contropartita. Per Ederson della Salernitana c'è una richiesta folle da 20 milioni. Si sono invece raffreddate molto le trattative col Sassuolo per Frattesi e Scamacca".