Barzaghi: “Inter sul vice Brozovic. Ausilio e Baccin stanno pensando ad un nome nuovo”

Così il giornalista: "Si sta lavorando su un vice Brozovic, piace Asllani: Radu o Esposito potrebbero essere contropartite"

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi sulla ricerca di un vice Brozovic: "Piace Asllani (come raccontato da FcInter1908, ndr): Radu o Esposito potrebbero essere contropartite. Piace anche Hjulmand del Lecce e si guarda anche in Sudamerica. Pjanic e Paredes? Non ho mai creduto su queste candidature. Si parla anche del talento del River Enzo Fernandez, che ha una clausola da 20 milioni di dollari: Ausilio e Baccin ci stanno pensando, oltre a Schouten.