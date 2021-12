Inter, Bastoni: “Voglio aggiungere trofei alla mia bacheca e non fermarmi”

Le parole del centrale: "Sicuramente da un lato dispiace fermarci perché stavamo facendo bene e abbiamo trovato i giusti meccanismi: ma ci farà bene"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter, ha parlato così della pausa di Natale e dei suoi obiettivi per il nuovo anno: "Sicuramente da un lato dispiace fermarci perché stavamo facendo bene e abbiamo trovato i giusti meccanismi: però staccare una settimana mentalmente dopo annate così difficili tra Covid e partite ogni tre giorni fa bene. Propositi per il 2022? Riuscire a fare quanto fatto nel 2021, aggiungere trofei alla mia bacheca e non fermarmi né con l'Inter né con l'Italia".