Alessandro Bastoni prima del match contro il Brescia: “Con questo stile di gioco siamo tutti portati ad andare in attacco. Giocando ogni tre giorni c’è bisogno di tutti. Difendiamo in 11 e attacchiamo in 11. Brescia? Dobbiamo stare molto attenti, all’andata ci hanno messo in difficoltà e hanno messo in difficoltà anche la Juve. Non dobbiamo guardare la classifica. Speriamo di ripetere la prestazione di Parma”.

(Inter TV)