Bastoni: “Abbiamo incassato tante critiche, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni”

Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Getafe: “La cosa che mi ha dato il mister è la fiducia. Ho fatto una buona stagione al Parma ma con l’Inter è stato diverso. Alle spalle c’è uno staff che ci aiuta giorno dopo giorno. Facciamo quello che ci chiede il mister, cerchiamo di mettere in pratica quello che ci chiede. Proviamo concetti giorno dopo per giorno per migliorare. Sono molto contento per la prestazione personale ma anche della squadra: ce lo meritiamo, abbiamo incassato tante critiche, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni”.

(Inter TV)