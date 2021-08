Bastoni: “Inter, lo scudetto fantastico. Spero sia solo l’inizio. La svolta è stata…”

Protagonista del primo matchday programme della stagione 2021-22, Alessandro Bastoni è tornato sui trofei conquistati la scorsa annata

ESORDIO IN SERIE A (ATALANTA-SAMPDORIA, 22 GENNAIO 2017) - "Diciotto anni ancora da compiere, di fronte Bruno Fernandes, Schick, Quagliarella e poi Muriel. Il mio esordio in Serie A è indimenticabile: Gasperini mi mandò in campo senza preavviso, avevo 17 anni e non lo avrei mai immaginato. Titolare, in A. Vittoria per 1-0".