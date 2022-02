Bastoni, oggi l’avvocato Capellini depositerà il ricorso. I precedenti portano a…

Oggi l'avvocato nerazzurro Angelo Capellini depositerà il ricorso preannunciato la scorsa settimana

Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia, Alessandro Bastoni è ormai a un passo dal pieno recupero. Il difensore italiano è praticamente recuperato e col Liverpool quasi sicuramente ci sarà. E potrebbe esserci anche domenica contro il Sassuolo, quando in teoria dovrebbe scontare la seconda delle due giornate di squalifica.

"Il Giudice Sportivo lo ha fermato per la frase rilevata dal guardalinee («Avete fatto schifo») e nel suo dispositivo ha parlato di «un'espressione ingiuriosa, reiterata due volte nonostante l’invito a trattenersi». Oggi l'avvocato nerazzurro Angelo Capellini depositerà il ricorso preannunciato la scorsa settimana. I precedenti per espressioni come quella proferita da “Basto” portano a squalifiche di un turno con un'ammenda economica, mentre le due giornate scattano in caso di minacce o offese volgari", sottolinea il Corriere dello Sport.